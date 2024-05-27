由台亞半導體（2340）轉投資的AI新世代生力軍和亞智慧科技在集團中扮演AI智慧製造整合的角色，以擅長的AI演算法及大數據分析，結合自身在光學影像及視覺檢測軟體開發的強項，協助台亞集團在製程優化、良率提升、降低成本等面向進一步提升整體競爭優勢，和亞智慧 27日在新竹台元科學園區舉辦營運總部落成啟用典禮，預期將對台亞半導體集團的事業版圖拓張發揮助力，該公司將於11月登錄興櫃。

和亞智慧科技股份有限公司原名「顥天光電股份有限公司」，在獲得台亞轉投資並成為最大單一法人股東後，隨即成為台亞半導體集團的子公司之一，並於去年底通過董事會更名為「和亞智慧科技股份有限公司」。

和亞智慧 於2015年成立，成立初期總部設於台北市，研發團隊在光學影像軟體及AI演算法開發鑽研已久，在汽車、元宇宙、半導體行業推出一系列的AI光學影像檢測系統與方案，客戶群涵蓋美系、日系、東南亞及印度市場等，在得到台亞半導體的資本與技術挹注之後，預計將於今年11月申請掛牌登錄興櫃，公司決定於台元科技園區購置營運總部，27日舉辦營運總部啟用典禮，典禮上貴賓冠蓋雲集，包含日亞化學日本總公司常務取締役戴圳家與取締役坂本考史、台灣日亞化學副總經理石上幸志、台亞半導體策略長李國光等率集團公司高層主管與會外，包含積亞半導體、冠亞半導體、星亞視覺科技（7753）、上亞科技、智亞科技、天虹科技、辛耘科技、虎山實業、迅得機械等上市櫃公司貴賓皆出席該典禮。

和亞智慧董事長石文機在典禮上致詞時表示，誠摯的感謝一路上支持和亞的所有長官與夥伴們，在陳志忠總經理與所有員工多年的努力與堅持，在和亞智慧成立的第9年，終於擁有自己的家、自己的研發中心與營運總部，未來將持續遵循日本日亞化學小川英治會長的訓示，努力學習、勤於思考、用心工作、創造世界第一的商品，並將以此為核心作為和亞的企業文化。

和亞智慧總經理陳志忠表示，和亞即將邁向第10個年頭，過去和亞曾於2018年發表亞洲第一套3D感測模組檢測方案，該方案獲包含雷射模組以及熱成像模組等，並藉由台亞集團的銷售渠道資源開拓市場，並在元宇宙的光學檢測方案，和亞在今年亦受到美國知名AR產品大廠的青睞、並獲得其AR光學模組檢測系統的訂單並且穩定出貨中，此外和亞除自行開發的第二代的AI晶圓瑕疵檢測方案外，和亞也新發表3D AOI＋AI等高階影像檢測等方案。