有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼，首度聯手親子網紅「怡伶10」，27日為台南市警2分局拍片反詐騙宣導，呼籲「飆股暴利保證」攏係假，提醒粉絲勿輕易相信「跟著老師買，別墅靠大海」。郭鬼鬼與「怡伶10」在影片中生動對話，演出最常見的投資詐騙方式，吸引粉絲點閱

台南長大的郭鬼鬼當起網紅後，很多照片都公開，遭詐騙集團盜用情況屢見不鮮，深受困擾的她不時透過網路直播，向粉絲宣導反詐手法，幸好尚未有粉絲受騙上當，這次與警方配合拍片期間，又了解到詐騙集團更新的欺騙手法，她希望透過有梗又有料的宣傳方式，為社會盡一份心力。

警方表示，今年常見的詐騙手法仍以投資為主，其中「飆股投資」的受害者層出不窮，民眾常被拉入投資群組裡，有自稱的「老師」報明牌，慫恿大家跟風購買賺大錢，往往在民眾上當掉入陷阱，投入大筆金錢後，最後想提領獲利時，才發現怎樣都提不出錢，群組最後人去樓空。

警方呼籲，投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。