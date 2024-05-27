為釐清台智光案爭議，台北市議會專案調查小組27日首次召開會議，召集人秦慧珠表示，未來將往2大方向調查範圍，包含母約子約簽訂過程是否合理合法以及未來備援系統之規畫，將於每周召開1次小組會議直到臨時會議案6月26日結束，預計8月21日前完成報告，若未能完成，將延至下個會期，下次會議預計6月3日。

台北市議會今天進行台智光案專案小組預備會議，最終訂定調查小組名稱為「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」，成員有國民黨秦慧珠、李明賢、李柏毅、曾獻瑩；民進黨議員林世宗、顏若芳、何孟樺，民眾黨議員林珍羽以及無黨籍議員徐立信，共9人。

秦慧珠表示，經與多名議員討論後，開會時間因議員各自有會議要開所以沒有固定統一時間，會再另行通知，原則上會議不公開，會後統一由召集人對外發表言論，往後會議以資訊局、法務局、警察局、政風處為主要單位，其他單位有需要再通知備詢。

國民黨台北市曾獻瑩表示，時間有限的條件上，討論範圍過大恐導致問題失焦，建議以過去台智光及北市府的曾經發生過的簽約問題作為第1階段討論，後續再討論備援問題。

民進黨台北市議員林世宗表示，專案範圍共40個單位以上，除了警察局本身，其他所屬各局處關於子約簽訂內容及資料，也須一併提供，好釐清簽約過程。民進黨台北市議員何孟樺表示，針對母約、子約 及備援系統是否充足，解約後市府相關備援系統配套措施，也應一同放入調查小組討論。