為深化「台灣AI革命中心重要地位，正崴集團今天舉行兩場重要簽約儀式，與日本優必達簽訂全球戰略夥伴，共同成立「優崴超級運算公司」負責算力服務及AI應用，帶領旗下森崴能源(6806)一起打造台灣AI革命運算基地；公司亦向華碩(2357)集團採購GPU設備，建置超級運算中心，以全面強化提升台灣運算的全球競爭力，郭台強在會中宣示，將打造台灣成為AI革命運算基地，期盼日後成為亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，協助台灣產、學運算全面升級。

郭台強指出，利用AI算力提升企業和國家的整體競爭力，協助企業將「產業AI化」與「AI產業化」，未來只要台灣有需要，正崴集團將全力以赴投入建置最新的運算基地，同時，帶領能源管理及綠電專家的森崴能源，和雲端及人工智慧服務權威的優必達，成立「優崴超級運算公司」(優崴超算)，透過國內外所有科技夥伴全力相挺，共同打造台灣成為全球AI運算及綠能發展的重要基地。

正崴集團、優必達、森崴能源今日共同簽屬成立「優崴超級運算股份有限公司」的戰略協議，優崴將整合正崴和優必達的軟硬技術實力，以及森崴的能源電力系統，讓未來算力系統有更穩定的電力供應，跨平台合作整合AI雲端技術服和能源管理、綠電服務，將是台灣AI算力的最強平台。

郭台強指出，目前正崴已投入初步的建廠規劃，目標第4季將在土城廠房建置128櫃H100伺服器的算力中心(約當於1024張顯卡的算力)，該規模除已是全台最大的超算中心外，算力也將名列全球前20名，第一期投入經費預估將在20億元以內，華碩將扮演該超算中心的唯一硬體供應商，目標投資金額將於五年內回收，並將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一。