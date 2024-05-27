一名女網友買新冷氣，日前請師傅到府安裝，結果師傅做防水工程時，竟然是用大量矽利康抹在冷氣管線邊緣，像被奶油砸到一樣，甚至理直氣壯說「這是正常的」。照片曝光後大批網友也看傻，「師傅不惜成本」、「我知道這風格，鐘乳石風對吧」。

原PO日前在臉書「爆料公社二社」貼出請師傅來家裡裝冷氣的成果照，感嘆「這個冷氣裝機能力真的100分，但用料實在？真的謝謝了」，照片中能看到，冷氣管線和牆壁的縫隙，被塗了滿滿的矽利康，做工粗糙完全沒抹平，像是一大坨奶油砸上去。原PO疑惑問師傅，對方還回「做防水這是正常」，讓她滿頭問號，更補充她沒有殺價，都是照師傅講的價錢付。

貼文PO上網後大批網友笑翻，紛紛留言：「這是藝術」、「師傅不惜成本」、「主打一個真誠」、「師傅用料實在阿，矽利康現在很貴，只是沒有美化」、「有朱銘大師的風格！」、「沒去做蛋糕師傅太可惜」，還有人表示「我知道這風格，鐘乳石風對吧！」、「這是用射的吧」。

其中有自稱是同行的網友留言，「本人任職於工程業，像這種學一點皮毛就自己出來當老闆接案子的雷包很多，家裡若要施工務必慎選。」但也有人認為，冷氣會冷無後續問題最好，若冷氣沒裝好漏水，孔封得再漂亮都沒用。