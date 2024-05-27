警方初步研判車禍發生原因為小貨車駕駛未禮讓幹道車輛，導致機車騎士煞車不及撞上。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市新興區今天上午發生一起小貨車與機車車禍事故，一輛小貨車從支道開出疑似未禮讓幹道車輛，導致一輛雙載電動機車急煞碰撞，後座23歲女性慘遭拋離座位，安全帽噴飛人在地上翻滾，所幸僅輕傷送醫後無大礙。

今天上午11點19分，於高雄市新興區一輛由61歲蕭姓男駕駛所開的小貨車，從較小條的球庭路開出，欲穿越林森一路前往工地進行裝潢，而林森一路上一輛由28歲李姓男子所騎乘的電動機車急煞仍來不及撞上。

車禍發生當下，雖然雙方車輛碰撞輕微，李男機車也未倒下，但因急煞與碰撞力道，仍讓李男後座所載23歲潘姓女乘客慘摔下車，在地上翻滾半圈，安全帽更直接噴飛後滾到對向車道，李男趕緊將車立好前往關心，所幸僅四肢擦挫傷，經送醫後沒有大礙。

警方表示，雙方均無酒駕，初步研判肇事原因是小貨車從支道駛出，未禮讓幹道以及機車行經路口未減速導致，詳細肇事原因待後續釐清。警方呼籲駕駛行至路口時減速慢行，遵守交通規則小心駕駛。