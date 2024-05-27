中天娛樂台每週五晚間8點正熱播家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，婆媳話題引發討論。中天綜合台《小明星大跟班》也邀來該劇演員鍾欣凌、蘇晏霈上節目暢聊「我的婆婆怎麼那麼可愛？才怪！媳婦軍團今天決定不忍了」主題。同場錄影來賓玉兔就提到，自己的婆婆觀念相當傳統，認為媳婦必須包辦所有家事：「我先生說他從小沒做過家事，我聽了都覺得真的假的，直到在婆家，他隨手把我的盤子拿去洗，我就聽到婆婆在廚房外咆哮『你給我放下，你沒幫我做過家事，現在居然為了她在洗碗』。」

主持人吳姍儒（Sandy）聽完驚訝直喊：「妳居然能跟婆婆同住2年？」而鍾欣凌覺得要改變長輩的傳統觀念有難度：「我們這一輩，根深蒂固覺得女生就是要洗碗、煮飯，像我跟我老公說『你可以幫我嗎』，就被教說不可以跟對方講要『幫』我幹嘛，因為本來這就是2個人的事情。」

吳姍儒認為婆媳問題永遠是門學問。（中天綜合台提供）

玉兔和婆婆的生活習慣也有代溝：「婆婆買了一條神奇抹布，說不用任何沙拉脫就能洗乾淨，所以她要求我洗碗也都要這樣用，但用久了之後，所有油垢都在這條抹布上，還開始發臭，我就偷偷用沙拉脫，結果突然我旁邊有呼吸聲說『我不是叫妳用抹布嗎』，就因為這個事情，她很生氣。」吳宗憲覺得有時長輩的傳統觀念，並不是不無道理：「我媽也很傳統，我說妳去超市買東西，裡面有冷氣吹又不會熱，但她就覺得有冷氣的地方一定賣得比較貴。」

玉兔在婆媳相處上遇到不少關卡。（中天綜合台提供）

此話一出，鍾欣凌點頭如搗蒜：「有道理，有些東西在傳統市場還比較新鮮。」而她也因為在戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中，身兼婆婆與媳婦的角色而有深刻體悟：「現在的婆婆有的也很可憐，怕媳婦怕得要死，所以我覺得媳婦嘴要甜、不要太邀功，互相禮讓一下，婆婆開心，妳也會開心。」

若綺則抱怨婆婆凡事都護著兒子：「我們家所有節目都是在看楊昇達，有時候想跟婆婆抱怨他都沒辦法，有一次電視剛好播到說楊昇達很愛控制我，我想說太好了，趕快藉機跟婆婆抱怨，結果她竟然說『沒關係，我們也是被兒子控制到大的』，反正她就很愛她兒子啦！」

這狀況讓蘇晏霈聽了很有同感：「我也曾經到男生家作客時，遇到這樣的長輩，覺得『我兒子怎樣都是對的、我兒子是最優秀的』。」若綺還補充提到楊昇達最近非常自豪，除了有若綺和媽媽這兩大鐵粉之外，還多了一位鐵粉是Sandy的婆婆，在場來賓一聽相當震驚，Sandy則笑說是誤會一場：「那是因為他們住在同一個社區，我婆婆一直跟我說『張學友住在她的社區』，她一直不知道那是楊昇達演的。」精彩內容預計明（28）日晚間10點在中天綜合台《小明星大跟班》播出。