整天盯著電腦手機，讓人頭昏腦脹。中醫師余雅雯分享一名40多歲的患者，上班盯電腦，下班後則是躺在床上，滑手機處理公務，後來覺得視力有異樣，就醫竟發現一眼罹患白內障、另一眼則得青光眼，除接受治療外，她也建議患者可按摩太陽穴等4處穴位，來緩解眼部疲勞。

余雅雯在臉書粉專PO文指出，上述患者平時長時間使用電腦工作，工作量非常大，會把工作帶回家繼續做，而他最常做的就是回家後躺在床上用手機來處理工作。

余雅雯指，有一天患者開始覺得看出去有異樣，且眼睛異常疲勞，感覺頭昏昏的，一開始以為是血壓高，檢查後血壓很正常，看了眼科後，才發現竟然一眼已經白內障，另一眼罹患青光眼，除在西醫診治，也來做中醫針灸的治療，以促進血液循環改善眼壓。

余雅雯說明，中醫典籍中並沒有「青光眼」這個病名，但有與此病相近的臨床記載。根據青光眼發病時瞳神內顏色的改變，中醫將其描述為「綠風障」、「青風障」等；或以常見的頭痛症狀命名為「雷頭風」、「偏頭風」等。歷代中醫醫家對於這些病症的病因有著不同觀點，但總體歸納與「風、火、痰、濕」等因素較有關係，治療時需要結合實際狀況，審慎用藥。

余雅雯指，目前青光眼的治療以西醫為主，仍有一些病人願再尋求中醫的輔助治療，雖有些病人接受針灸及中藥的治療，能得到很好的療效，但其療效的評估及追蹤，除了病人的自覺症狀有改善外，眼壓是否有改善仍有賴於西醫眼科醫生的檢測，中醫治療配合西醫的治療是有加乘的作用。

余雅雯指，中醫除了輔助降壓以外，還可做為保護視神經，避免視神經持續萎縮的輔助療法，或是西醫已控制眼壓為正常，視神經及視野數年間也停止惡化，可配合中醫來加強活化視神經。

平時民眾若想緩解眼睛不適，余雅雯建議可以按摩以下穴位。

■攢竹穴：位於眉頭凹陷處，是視神經進出眼睛的位置。

■太陽穴：位於眉梢與眼外角連線中點，向後約一橫指的凹陷處，是三叉神經和睫狀神經節的匯集之處。

■承泣穴：位於眼平視時，瞳孔往下七分處。

■睛明穴：位於左右眼骨附近的穴位。