大陸23日無預警宣布展開為期2天的「聯合利劍-2024A演習」，引起各界高度關注。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲從共軍部隊部署速度、052D驅逐艦和殲-20隱形戰機相關性能看出，共軍裝備已具備了發動快速閃電戰（出其不意的迅速發動攻擊，阻止敵人組織防線）的能力。

介文汲25日在政論節目《寰宇全視界》表示，這次軍演事先沒透露任何消息，於早上7點45分開始，對共軍官兵而言是個很高的考驗。他指出，這次共軍部隊進駐演習地點的時間非常快，說明共軍兵力相當充裕。

共軍052D飛彈驅逐艦。（圖／中新社）

介文汲點出，共軍現役、這次有參與演習的共軍052D飛彈驅逐艦，裝備有64個垂直發射系統，可以發射艦對空、艦對艦和艦對地飛彈，這些飛彈的射程約100至150公里，052D的戰力相當強大，大陸海軍共計裝備25艘此型艦。

再來，針對殲-20戰機，介文汲指出，殲-20是第五代戰機，具備匿蹤性能，行蹤難以被掌握，目前預估此型機數量已達到近200架，此外，它的生產速度也很快。因此，介文汲認為，共軍的裝備已完全具備進行快速閃電戰的能力。