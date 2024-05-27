1名50多歲女性長期飽受手腳麻、冬天易手腳末梢冰冷且睡眠不佳的困擾，透過靜脈雷射不僅改善她長期手腳麻，體力、精神狀態和睡眠品質也獲得明顯改善。長安醫院神經內科主任陳惠萱指出，靜脈雷射是利用特定低能量雷射紅光，可促進粒線體功能和血液循環，讓身體啟動修復能力。

陳惠萱說，靜脈雷射治療除了被運用於疾病輔助治療外，也開始廣泛應用於改善現代人常見的亞健康狀態。這名50多歲女性並無嚴重慢性病，但長期飽受手腳麻、冬天易手腳末梢冰冷且睡眠不佳的困擾，做過抽血和神經學檢查均無異常，她上網搜尋到靜脈雷射療法，諮詢後決定嘗試。

陳惠萱指出，患者大約在第4次治療開始感受到體力改善，隨著完成10次治療後，手腳麻的狀況消失了，連帶睡眠品質變好，主動要求繼續進行第2個療程作為日常保健。

陳惠萱解釋，靜脈雷射的治療原理是利用特定波長632.8nm的低能量雷射紅光，可促進粒線體功能和血液循環，讓身體啟動修復能力。這項療法已在歐美發展近30年，安全性經過驗證，除了可用於治療急性腦中風後的神經修復、三高、緩解慢性疼痛、傷口癒合不佳等問題，對於失眠、精神體力不佳、耳鳴、手腳麻等亞健康狀態也有不錯效果。

1個完整的靜脈雷射療程為10次治療，每次1小時，每次療程完需休息兩週左右再開始下一個療程。陳惠萱也提醒，靜脈雷射雖然應用廣泛，但對於容易出血體質、裝有心臟節律器、癲癇、正在發燒和孕婦等特殊族群不適合，因此在施作前應經過醫師的諮詢及評估。

陳惠萱強調，靜脈雷射雖有輔助療效，但仍需配合良好作息、充足睡眠、穩定情緒、健康飲食和適當運動、慢性病的藥物控制等，才能達到相輔相成的效果。若有像這位患者1樣檢查無特殊病因，但身體持續有不適的狀況，可以諮詢合適的醫師，嘗試靜脈雷射治療。