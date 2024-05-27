台北上海雙城論壇預計7、8月由台北主辦，據了解，上海也派出踩線團已抵達台北。台北市長蔣萬安表示，上海踩線團是依照過去慣例和相關法律規定提出申請，並經陸委會核准，目前雙城論壇是兩岸間官方僅存的唯一交流機制，兩岸關係愈緊張時愈需要溝通交流。

據掌握，上海踩線團已於27日抵達，預計為期4天行程，並由上次台北燈節來訪的上海市台辦聯絡處長徐皓帶隊。

蔣萬安指出，上海踩線團是依照過去慣例和相關法律規定提出申請，通過陸委會核准，2010年舉辦雙城論壇至今，也都有踩線慣例、進行事前作業。去年上海主辦時，北市則由時任副祕書長、現任觀傳局長王秋冬率團踩線。

而目前台海情勢持續升溫，是否影響雙城論壇？蔣萬安強調，台北、上海雙城論壇是目前兩岸間官方僅存的唯一交流機制，很希望持續維持，且特別在兩岸關係愈緊張時愈需要溝通交流。

王秋冬則說，踩線團慣例上是按陸委會核准的行程進行，只是先期準備的工作團，前來的層級也不會受兩岸關係及青島東路陳抗民眾造成影響，都按照正常的操作方式，且蔣萬安市政工作繁忙，雙方應該不會見面

他說，目前仍期盼是由上海市長龔正來訪，但龔正確切是否會出席雙城論壇，屆時簽署的MOU、主基調等都尚未確定。