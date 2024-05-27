國會改革法案引發朝野激烈對立，立法院外更聚集民眾抗議黑箱作業。總統賴清德26日表示，國會應尊重程序正義，不可「違法表決」。國民黨反批賴不願正視多數主流民意。資深媒體人趙少康今（27日）則是在臉書批，賴不只一點都不謙卑，也不為往後政務推動順利，想辦法跟在野和解，反而甘於當「民進黨總統」。

賴清德上任一周，趙少康說，不幸被他言中，台灣內外都烽火連天，大陸剛結束的圍台軍演，強度超越以往，軍事專家都認為今年還會接連不斷的軍演，就怕擦槍走火；至於，對內，國會衝突每周二、五上演，趙少康表示，賴清德身為總統，不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私而當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開「感謝每一個國人勇敢站出來守護民主」，鼓勵群眾持續上街。

趙少康直指，賴清德在台南市長任內曾經超過兩百天不進議會，賴皮寮違建說不拆就不拆，如今面對「雙少數」事實，不只一點都不謙卑，也不為了自己往後政務推動順利，想辦法跟在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，對內對外言行毫無高度可言。

最後，趙少康認為，用行動守護台灣的民主、安全，只在賴清德的一念之間。