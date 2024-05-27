夏天不少人會吹冷氣降溫，從事冷氣安裝、清洗的專家「老柯」表示，定頻冷氣不一定就比較耗電，他其中一名住在頂樓公寓、西曬的客戶，使用變頻冷氣電費仍高達12000元，而吹定頻冷氣要省錢的關鍵在於一開始就把溫度調到最低、風量調到最強，覺得冷再調高溫度、降低風量，同時要注意不要讓壓縮機重複啟動，過去他就用此方法省荷包，一個月電費2000元有找。

老柯於YouTube頻道指出，住公寓的客戶向他反映，家裡主臥室、次臥各一台冷氣，去年夏月電費2個月費用高達12000元，他深入了解後才發現，客戶住頂樓且有西曬問題，5坪大小的主臥室，冷氣噸數是63kw，必須開到22度才會涼，電費這麼高代表變頻冷氣完全沒有發揮省電效果。

老柯表示，住頂樓又有西曬的環境下，買定頻冷氣會比用變頻冷氣還省電費，他舉自己過去的例子說明，8年前他在外租房，屋內電器只有非變頻中古冰箱，還有一台房東提供的天然氣熱水器，冷氣他則是向工作的電器行老闆要一台報廢20年的窗行定頻冷氣。

老柯說，他每天下班6點回家開冷氣，一直吹到隔天早上出門，每天平均吹12個小時，放假在家幾乎沒關過，但電費2000元有找，省電的關鍵在於不要讓冷氣的壓縮機重複啟動，一開始把冷氣溫度設定到最低16度、風量調到最強，覺得冷再調高溫度、降低風量，就能節省電費，強調這種用法特別適合頂樓西曬的公寓。