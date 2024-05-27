公視、東森、LINE TV、中天娛樂台家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季，播出成績亮眼，公視衝出最高收視1.58，平均收視更創新高，LINE TV 和 MyVideo排行榜依舊奪冠。播出當晚導演鄧安寧與演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、楊銘威、勇兔林筳諭也一同開直播和網友互動，聊到本周最吸睛劇情勇兔和楊銘威喜獲麟兒，沒想到卻生出碧眼混血娃，讓楊銘威受封「綠帽王子」，超慘際遇笑翻全場。

《我的婆婆2》最新播出劇情中，楊銘威飾演的蘇家老三蘇秉仁與剛娶進門的媳婦、勇兔林筳諭所飾演的大美，一起創業經營手搖飲料店，還即將迎來肚子裡的新生命，在臨盆前兩夫妻還因蘇秉仁與劇組妹妹曖昧不清，讓大美動了胎氣，提前3個月誕生。滿心期待看見孩子的蘇秉仁下戲後趕往醫院卻看見躺在新生兒床上的「碧眼混血娃」，晴天霹靂不敢相信，直到從大美口中證實「他的孩子不是他的孩子」，讓他與媽媽彩香（鍾欣凌 飾）都嚇歪。

勇兔劇中生出混血娃，自己也是當下才知道。（公視提供）

公視收視高點落在楊銘威知道自己慘遭「戴綠帽」，在酒吧向張書偉大吐苦水橋段。劇中原本將喜迎與老婆勇兔林筳諭共同孩子報到的楊銘威，卻驚見林筳諭生下混血兒，意外揭開另一半出軌事實。張書偉在酒吧中試圖安慰被「綠」而崩潰流下男兒淚的楊銘威：「男子漢大丈夫，你別哭！」楊銘威無奈又憤怒地說：「那是別的男子漢，不是戴綠帽的男子漢！」接著還翻起與林筳諭各自「偷吃」的舊帳，讓在旁的張書偉對這對歡喜冤家直搖頭表示：「你們兩個真的是龜笑鱉無尾。」

勇兔劇中生出混血娃，楊銘威慘戴綠帽。（公視提供）

勇兔在直播時表示，「其實大美也是當下才知道，畢竟她也沒想到那個外國背包客一發就中。」楊銘威也苦笑說：「沒辦法，跑得沒有人家快。」還被鍾欣凌嘲笑「忙了半天不是你生的」。直播時楊銘威原本帶著深灰色帽子，一講到受封「綠帽王子」，楊銘威立馬換上一頂「綠帽」，讓鍾欣凌、勇兔笑翻，鍾欣凌還跟進戴上紅色帽子，互動相當可愛。

鍾欣凌劇中發現4個小孩下場淒慘相當苦惱。（公視提供）

被問及若現實生活中遇到秉仁這樣的窘境該如何面對？鍾欣凌笑說「我應該會搬到很遠的地方去，搬到獅子山共和國，一個沒人認識的地方躲起來。」勇兔則無奈說：「無法想像欸！我會開始回想前陣子躺在床上的人是誰？是不是半夜偷換人？」沒想到被問及若老婆生出碧眼娃，Darren竟笑說：「滿酷的吧？藍色眼睛！原來我有這種基因啊？」反而以幽默方式看待。

鍾欣凌劇中發現4個小孩下場淒慘相當苦惱。（公視提供）

鍾欣凌劇中因為擔心孩子們的未來，意外來到地府偷看「生死簿」，發現4個孩子下場都很淒慘，讓她相當苦惱，即便知道生死有命、自己也年事已高，仍因母性本能落下心疼眼淚，希望能盡一己之力救孩子無法撒手不管。戲外鍾欣凌表示拍一場被小鬼打回人世間的戲也讓工作人員吃足苦頭，畫面中看到彩香被一擊打進電梯裡是靠一位工作人員辛苦的手動推進電梯「你們知道那一幕有多難拍嗎？因為沒有很厲害的機器，所以只好請那個工作人員，把我放在滑軌上，他使盡吃奶的力氣把我往後推，看我能不能剛好停在對的位置，結果推了好幾次才成功，他都要推完趴在乾冰裡才不會穿幫。」讓鍾欣凌相當敬佩。