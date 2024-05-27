桓達總經理吳定國股東會致詞時表示，去年因為地緣政治、全球通膨、大陸經濟衰退及客戶去化庫存等因素，桓達去年合併營收13.6億元，年減5％，稅後淨利因銷售產品組合，年減17％、去年EPS為4.85。

吳定國指出，桓達從事傳感器研發、製造超過45年經驗，產品涵蓋有溫度、流量、壓力和液位，並搭配各種通訊輸出，規格種類齊全，從高價到中低價位產品，可以滿足不同的產業客戶需求。

吳定國表示，隨著AI時代的來臨，大家要GPU處理器的速度愈來愈快，消耗功率也一直在提升，目前使用氣冷式已經無法滿足設備需求，因此大家跟隨NVIDIA 輝達腳步，開發液冷循環系統，目前國內已經有很多廠家跟進。

吳定國指稱，液冷伺服器系統是將GPU浸泡在冷卻液中，然後將冷卻液加壓，使液體快速流動帶走伺服器運轉時所產生的熱量，維持設備最佳運行，液體是否有正常流動、溫度是否有異常高、冷卻液是否洩漏或自然消耗，都須隨時監控。過去因為沒有這種產業，業界只能尋找各種可能的產品去拼湊，產品皆來自國外，但得考慮到供貨、應用技術及價格問題。

吳定國指出，桓達是這個領域的專家，各種感測器的設計與應用都相當熟悉，在很短的時間，內部就研發出各種最適合應用在「沉浸式伺服器冷卻系統」感測器，並且已送樣確認規格，目前已經有小量出貨，桓達產線也開始進行調整，做大量生產與校驗準備，隨時可以因應大單的生產與交貨，因此切入AI的市場，桓達已經準備妥善。至於智慧水表因為是配合中華電信去投標，已經取得二項標案，屬於公共工程，獲利相對會較差。

吳定國表示，桓達對今年的營運與發展相當樂觀，預期6月初登場的COMPUTEX 展會後，營收與獲利可以期待。