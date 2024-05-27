施崇棠致詞時指出，華碩榮幸能作為合作唯一硬體供應商，提供其最頂尖的設備與專業技術團隊，成為「優崴超級運算中心」的穩固堅強後盾，協助更多AI產品與服務落地實證，讓台灣在這波AI浪潮中站在關鍵地位。

華碩近一年多來積極推進在伺服器領域布局，去年切入高階AI伺服器以來，已帶動其整體伺服器業務比重來到集團整體的高個位數。

施崇棠表示，華碩積極佈局AI技術研發創新，針對不同產業應用推出多元性解決方案，從硬體到軟體一應俱全，包含具備卓越算力以及穩定性的AI伺服器，與方便快速部署可優化AI應用整合性開發平台等，皆已在全球市場上都受到很多客戶肯定。

他並指出，華碩未來將持續與各產業密切合作加速AI應用普及化，並且不斷透過精進的AI技術協助各行各業，實現數位轉型打造台灣成為真正的AI之島，也透過這次取得優崴超級運算中心的專案、抓住這次AI革命契機，為台灣AI產業發展盡一份心力。