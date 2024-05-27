7-11「!＋ CAFE RESERVE不可思議咖啡」於5月29日至6月25日推出冠軍升級免費喝好康。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家以「Milky Summer全民一起享好乳」為主題，獨家推出烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家預告6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

通膨壓力持續，民眾開銷更仔細計算，7-11為減輕外食人口壓力，除了透過早餐、輕食搭咖啡、茶飲的關聯性銷售，提供多款親民價商品組合，號稱最低6折起，限時至門市買指定漢堡／菠蘿系列任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵；全家除了推出冰品優惠外，會員APP還有Milky Summer世界牛奶日輪盤遊戲，有機會獲指定商品優惠券。

7-11響應5月28日「國際漢堡日」，自有鮮食品牌「原賞」近期與土司專門店吐司男合作新品「黃金蝦排堡」，5月29日至7月9日到門市買指定漢堡／菠蘿系列任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵，同時段購買涼麵全系列商品，搭配CITY TEA現萃茶優格好多青茶、一顆檸檬青茶，也可享飲品單杯6折。

此外，呼應聯合國世界糧農組織設立的6月1日「世界牛奶日」，7-11自5月29日至6月2日享有指定冷藏飲料跟烘焙商品任選第二件省10元；另針對健身族群、上班族快速補充營養與能量需求，活動期間購買統一營養強化高鈣／高鐵牛乳加博客蒜香黑胡椒雞胸肉，可省10元；5月31日至6月2日CITY CAFE更推出厚乳拿鐵及大杯熱卡布奇諾，指定同品項第二杯10元；超過200間門市限定販售的「果汁BAR」5月31日則祭出木瓜牛奶49元單日優惠。

7-11「!＋？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」5月29日冠軍系列全新風味升級，6月4日前持有效身份證件並讓店員確認有「冠」、「軍」其中一個字，免費招待中杯冠軍美式一杯。最後，6月12日至6月16日限時5天推出哈根達斯迷你杯全品項買3送3優惠。

全家響應6月1日世界牛奶日，攜手台灣酪農業重要推手鮮乳坊合作，以鮮乳坊莊園級鮮乳入料製成各種鮮食及商品，持續運用通路影響力支持在地酪農業，5月29日起，全家以「Milky Summer全民一起享好乳」為主題，獨家推烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品，主打minimore甜點「鮮乳生餐包」，柔軟餐包內含鮮乳內餡奶香四溢，「馬鈴薯玉米濃湯」使用雲林良品馬鈴薯丁為食材，濃郁順口；另有「松露蕈菇白醬烘蛋堡」、「花生牛奶麵包」、「法式杏仁葡萄布里歐捲」、「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」、「絲滑奶油餐包」及「波士頓派」等；冰品則獨家販售「鮮乳坊最中餅戀乳冰淇淋」。

全家會員APP更推出Milky Summer世界牛奶日輪盤遊戲，5月29日至6月25日會員每日可免費玩一次輪盤遊戲，有機會獲得鮮乳坊聯名商品優惠券，數量有限。最後，全家也將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。