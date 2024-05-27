一名20多歲男子，近1個多月來，頭上陸續出現10多處，如1元、5元硬幣大的圓形掉髮，他以為是壓力大，得了俗稱「鬼剃頭」的圓禿，沒想到就醫，醫師劈頭就是「有危險性行為吼？」他正震驚醫師怎麼會知道，經檢驗證實得的就是性病「梅毒」，因梅毒螺旋菌攻擊毛囊才造成掉髮。

收治男子的皮膚科醫師薛強文表示，男子就醫時頭上散佈著不均勻分布，大大小小圓形的掉髮，自述是這1個多月前開始掉頭髮，本來不想理，但愈掉愈多，整個頭像被「狗啃」太難看，曾到坊間生髮中心做毛囊護理卻無效，心想可能是因工作壓力太大，造成的「圓禿」因此求醫。

薛強文表示，男子的掉髮型態，為典型第2期梅毒所造成的掉髮，他隨即問男子，開始掉頭髮前，「有危險性行為吼？」男子先是震驚，接著承認「有找小姐」，經抽血檢驗男子確實是感染梅毒。

薛強文表示，梅毒主要是經由性行為傳染，感染約6周後，會進入第2期梅毒的病程，此時部分患者會因致病菌梅毒螺旋菌攻擊毛囊造成掉髮，特徵是像「狗啃」、「蛀蟲蛀食」般，頭上散佈著多處如1元、5元硬幣大的圓形掉髮。

薛強文表示，與另一種也會造成圓形掉髮的「圓禿」不同，「圓禿」所造成的掉髮，圓形掉髮區域是連細毛也沒有，但梅毒所造成的圓形掉髮區域，則還能看到一些細微毛髮。

薛強文表示，梅毒治療可採針劑或口服抗生素，經治療約2周後，即能停止掉髮，約3到6個月後，原掉髮部位，可再重新長出頭髮，不過，除非是經抽血確定梅毒轉為陰性，否則都要避免發生不戴套的性行為，以免傳染給他人。