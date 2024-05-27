卜學亮與郭泓志、姚元浩、Matzka、禾浩辰一起在實境節目《我的明星村長》中體驗下鄉當村長，跟素人居民培養感情。卜學亮今（27）日出席媒體聯訪，坦言先前參與過《騎吧！哈林小隊》，對於實境秀的辛苦程度早有心理準備，笑言：「但是越來越累，聽說下次出外景會調整一些體力上的差事，多點互動的環節。」

在當村長的過程中，他們必須上山下海，卜學亮有時會累到大腿抽筋，「我就想，如果我是在水裡面，就會淹死，很可怕」。年過50歲體力有限，若再來一次，卜學亮坦言會再思考，自己的體力到底能不能負荷，「錄影回來都要去拔罐，季節變換就會覺得關節不舒服，跟氣象台一樣，膝蓋也是」。

卜學亮約姚元浩小酌解心結。(圖／中時資料照)

卜學亮慶幸郭泓志、禾浩辰都很懂放鬆按摩這塊，會教他們如何處理肌肉痠痛，過敏問題也讓他苦惱，只要發作就需要吃藥控制。卜學亮先前被傳與姚元浩不對盤，他表示雙方做事方式的確不同，姚元浩很衝，經過小酌磨合，現在都懂彼此的點，合作的狀態越來越好。

《我的明星村長》，每週六晚上8點台視首播、每週日晚上8點八大綜合台、週日晚上10點中華電信MOD／ Hami video 影劇館＋播出。