屏東第一鮪上月21日拍賣出310萬300元天價，才經過1個多月，黑鮪魚市場價卻傳出1公斤70元，農業部漁業署27日強調，該個案是不適合生魚片食用的產品，今年累計均價維持每公斤389元，但因應近日捕獲量增加，漁業署將協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施，以穩定魚價幫助漁民。

今年屏東第一鮪風光拍出310萬300元天價，但從市場交易紀錄來看，近1個多月來黑鮪魚市價直直落，到5月25日1公斤只剩125元，甚至還有漁民怒訴「現在1公斤只剩下70元」。

針對黑鮪魚每公斤70元，漁業署轉述，漁業署和出席的全國漁會林啟滄總幹事、東港區漁會鄭鈺宸總幹事、蘇澳區漁會陳春生總幹事及新港區漁會陳俊銘總幹事一致澄清，此為個案且是不適合生魚片食用的產品，不能代表整體市場行情價。

漁業署也澄清，今年累計均價維持每公斤389元，考量以往黑鮪銷售以生魚片居多，加工凍儲處理與一般魚貨不同，因應近日捕獲量增情況，今日召開黑鮪行銷推廣會議結論，由漁業署協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施，以穩定魚價幫助漁民。

漁業署補充，黑鮪魚全身都可利用，肚肉為生魚片極品，入口即化，背肉可乾煎，口感柔軟可媲美和牛的風味，下巴則適合香烤，漁業署及相關區漁會已規畫媒合餐廳、行銷活動及產品加工等措施，更便利讓民眾享用美味，漁業署也會持續關注漁民捕撈量不超過我國配額，以落實資源養護。