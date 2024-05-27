國會改革法案交鋒，民進黨控藍白程序不正義，民眾黨團總召黃國昌說，民進黨把公投法重新鎖回鳥籠中，2019年，5月17日提案、逕付二讀，6月17日下午協商，晚上二讀三讀表決通過，一個月時間，請問民進黨和支持者，在你們眼中，這樣程序正義不正義？

媒體今詢問民進黨猛批黃國昌，政治目的為何，黃國昌說，政治層面目的他不要去多做揣測，因為這樣又會整個模糊問題焦點，對他來說事情很簡單，國會改革是不是民進黨當初承諾的，要建立聽證調查制度，跳票8年變芭樂票，不用給人交代嗎，不要想透過個人發動抹黑，就可以模糊問題的本質。

黃國昌表示，歷史這一把照妖鏡，真的現形的是民進黨，再舉一個簡單例子，民進黨一直喊程序正義，要不要回顧這8年怎麼幹的，講個具體問題就好，2019年5月17日，民進黨把公投法，把台灣民主這麼多先賢先烈，共同推動的解放鳥籠法，重新鎖回鳥籠中，民進黨有經過委員會嗎？公聽會嗎？都沒有。

黃國昌指出，5月17日提案，5月17日逕付二讀，6月17日下午協商，晚上二讀三讀表決通過，一個月時間，請問民進黨和支持者，在你們眼中，這樣程序正義不正義？

他說，他也想請問賴清德，民進黨是雙標到忘記自己是誰嗎，當初把公投法鎖回鳥籠當中，民進黨用多久，1個月，這次審國會改革法案，委員會專案報告、詢答、審查條文、3場公聽會、黨團協商，什麼程序都走完了，結果民進黨現在帶著群眾喊黑箱，如果這是黑箱、程序不正義，請問把公投法鎖回鳥籠中，那叫什麼？

黃國昌喊話，賴清德要不要直接出來宣告，當初公投法那樣搞是錯的，修正無效，可以這樣幹喔？真的要談歷史，把過去8年每個民進黨怎麼過的法案，拉出來做比較，民進黨有那個臉皮說這次國會改革法案是黑箱，程序不正義，民進黨不僅僅是芭樂黨，還是雙標黨。