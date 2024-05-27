新北市首屆科技創業競賽「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今（27）日開跑。新北市長侯友宜說，此次挑戰賽將以 AI 和綠能永續雙主題進行徵選，這次將遴選10組、培養其中3組遴選團隊，盼創立青年創業理念典範，讓青創在新北被看見。

侯友宜說，新北人口很多，從其他地區來到新北落地生根，而青年局成立後已經有八個青創基地，「看一看扶持將近1千個新創團隊不斷往前走，找到文宣方向、找到青年創業理念典範，讓他們作為青創在新北被看見」。

侯友宜說，這次比賽非常重要，將遴選10組、培養其中3組遴選團隊，主軸就是現在最熱門的行業，盼創立青年創業理念典範，讓青創在新北被看見。

青年局說，此次攜手台新創業投資等多家知名創投公司，打造結合「創業競賽」和「輔導加速器」的選拔機制，徵選具備成長潛力的新北市創業新星，提供獎金與客製化成長計畫。

青年局提醒，徵件期間即日起至 7 月 4 日，進入決賽的十組團隊可接受專業創投實體訪視和輔導課程，以進一步優化商業方案，並於10月中旬進行決賽，前三名有總獎金 30 萬以及為期3個月的一對一陪跑計畫。

中華民國創業投資商業同業公會副理事長林宇聲說，他很期待所有的新創團隊，都可以有這個豐富的旅程，並且也強調雖然最直接的協助就是提供資金給新創團隊，但「除了資金之外，我想更重要的是一些關鍵的資源，譬如說對於共識治理、市場的趨勢或者上中下游這些供應鏈的整合，這些都是新創團隊以至個人的力量無法達到的」。