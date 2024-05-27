國會改革法案引發朝野對立，總統賴清德昨（26）日表示，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。對此，前立委郭正亮透露，前總統蔡英文時常在官邸看立院討論事情，痛批賴清德有看嗎？會不會被幕僚給的一面倒訊息誤導？他強調賴上任一周就放棄當全民總統，實在是太可怕。

針對賴清德稱在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決一事，郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中質疑，什麼叫違法表決？郭正亮認為，總統府辦公室幕僚要被譴責，因為他們顯然不知道表決過程，「你會比周萬來懂議事規則嗎？不知道哪個總統府幕僚提供訊息？」

郭正亮透露，他以前到官邸見蔡英文時，蔡常常在官邸看立院討論事情，因此不禁質疑賴清德身為總統，有沒有看立院開會？會不會被幕僚給的一面倒訊息而產生誤解？

郭正亮強調，包括發言限制人數、宣布不再清點人數等舉動都是合法，若總統對立院過程不了解，只聽一面之詞，「這種總統嚴重不及格」。郭正亮直言，賴清德上任至今，包括在就職演說獨斷、沒有出現兩岸人民關係條例以及對立院的發言等，都是偏聽，他也痛批賴清德才剛當一個禮拜的總統，就發現放棄當全民總統，「真是可怕，怎麼會有這種人，嫌民調不夠低？」

郭正亮認為，賴清德跟陳水扁很像，但陳水扁至少在上任的第一年用了7個無黨籍的人組閣，還召開跨黨派朝野協商處理兩岸問題，顯示不只代表民進黨，然而賴清德卻剛好相反，第一周就證明了他是民進黨總統，不要當全民總統。郭正亮重申，他從來沒看過這樣的總統，實在是不可思議。

此外，郭正亮提到，日本人跟大陸人都在說賴清德應該要叫賴統一，因為他加速統一進程。郭正亮強調，賴清德若連政治上變政都搞不清楚，當總統太可怕了，不僅讓台灣距離統一更近，也讓武統更有機會發生。