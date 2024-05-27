世界衛生大會（WHA）27日登場，我駐紐西蘭代表歐江安接受當地媒體專訪表示，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）及聯合國體系外是全球鉅大損失。WHO應邀請台灣加入。也期盼跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）儘速成立個別入會工作小組審查台灣入會案，並呼籲國際社會不應坐視中國持續曲解聯大第2758號決議。

歐江安22日接受「紐西蘭時事查核廣播電台」「暢所欲言」（Speak Free）節目專訪日前播出，由前國會議員Simon O'Connor主持，向紐國聽眾闡述我國新政府外交施政理念，並透過台紐經貿友好關係切入說明台海和平穩定對紐國及全球的重要性。

對於台灣未收到WHO邀請函，歐江安表示，將台灣排除在WHO及聯合國體系外是全球鉅大損失。疫情期間台灣捐贈給需要國家上千萬的口罩、醫療器材、防疫物資等。台灣有能力且有意願與各國分享先進的生物科技、醫療技術與寶貴經驗，但WHO卻因政治因素考量，將排除台灣在全球健康體系之外，不僅侵害台灣人民的健康人權，也將使全球健康網絡出現漏洞。

她強調，疫情已證明疾病無國界，而WHO也持續呼籲全球共同抵禦來自「X疾病」威脅，WHO應落實「不遺漏任何人」理念，邀請台灣加入世界衛生組織之會議與機制。

對於台灣推動加入CPTPP，歐江安表示，CPTPP去年在紐西蘭擔任輪值主席國時，已有通過英國入會案的成功案例，目前包括台灣在內共6個經濟體提出申請。

她說，台灣已符合CPTPP所訂定的高標準，也擁有「展現遵守貿易承諾」的良好紀錄，因此期盼本年CPTPP各會員國可針對申請國入會建立審查機制，儘速成立個別入會工作小組，依各國準備表現審查其入會資格，台灣有信心已完全符合協定高標準及滿足一切入會條件。

對於中國大陸近年透過扭曲詮釋聯大第2758號決議，阻止我加入國際組織，歐江安指出，中國持續曲解聯大第2758號決議並與「一中政策」不當連結，做為限制及排除台灣人民參與國際組織的藉口。

她說，事實上，聯大第2758號決議內文僅決定由中華人民共和國在聯合國取得中國席次，並未認定台灣為中國的一部分，也未授權中國在聯合國代表台灣人民。但囿於中國壓力，我國人無法持台灣護照進入聯合國機構參訪或出席會議，而我國記者也無法換領記者證進入聯合國採訪，此類不當及歧視作法實際上已經嚴重違反聯合國憲章。

歐江安說明，中國所謂的「一中原則」與美國、紐西蘭及多個國家所採行的「一中政策」內涵不同，美國及紐西蘭在其與中國所簽署的聯合公報中，僅以「認知」（Acknowledge）瞭解中方訴求，但未表示支持或承認中方論述。

她強調，目前全球僅有57國明確表示接受一中原則，超過136國家有其自身中國政策，因此「一中原則」絕非國際社會普遍共識與實踐。她籲請國際社會不應坐視中國持續曲解聯大第2758號決議，也應嚴正駁斥中國不當與其「一中原則」掛勾，企圖作為未來武力犯台、片面改變現狀的法理依據。

「紐西蘭時事查核廣播電台」為紐國知名網路電台，該電台新開立「暢所欲言」深度探討紐國外交政策與國際時事，歐江安為該節目首集的受訪嘉賓。