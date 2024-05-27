新竹市長高虹安（中）表示，即起將再次檢視大樓間防火相關公共安全設備，市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全加強檢討與改進。（陳育賢攝）

陳育賢攝

新竹市東區慈雲路晴空匯大樓26日深夜發生地下室電力線架火警，不但整棟大樓遭濃煙侵襲，導致全棟351位居民被迫花了10餘小時全數疏散，雖然住戶全數無礙，但有兩名消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職，僅僅小火警，但卻釀成大災難，也令外界關心大樓的消安檢問題。

市府表示，調閱晴空匯社區消防安全檢查資料顯示，晴空匯依規每年須辦理消防安全設備檢修申報1次，最近1次是2023年，申報日期為9月13日。

消防局最近1次消防安全檢查是在2023年7月19日，當時是符合規定的。不過，今年4月11日原預排定二種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，因此與社區協調改期至6月初辦理二種安檢及設備檢查。

市長高虹安今天也到現場關切救援狀況，她表示，市府各局處會全力幫助殉職同仁家屬與受災戶度過難關，此外，消防局將盡速調查釐清起火原因，並再次檢視大樓間防火相關公共安全設備，市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。