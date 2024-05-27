一家基隆的工程公司自2019年起積欠了包括稅款、罰單等，行政執行署宜蘭分署日前約談該公司實質負責人，並向地方法院聲請管收獲准。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

基隆市有一家工程公司自2019年起，陸續欠繳營利事業所得稅、交通罰鍰、健保費等共計762件，累積新台幣216萬餘元。行政執行置宜蘭分署經調查約談實際負責人陳男，認為陳男不願履行清償，日前向宜蘭地方法院聲請管收獲准。

法務部行政執行署宜蘭分署表示，基隆這家工程公司自2019年起積欠包括北區國稅局信義稽徵所、基隆市稅務局、健保署臺北業務組、基隆監理站、台北市停管處、新北市交通局及高公局北區養護工程分局等機關多種款項，包括了營利事業所得稅、健保費、罰鍰、汽機車燃料費等，移送強制執行，移送共762件，累積216萬餘元。

宜蘭分署進一步調查，該公司的銀行帳戶資金進入頻繁，且該公司匯款至陳男個人帳戶的金額高達545萬餘元。經宜蘭分署向國稅局調閱資料，發現公司資產淨值足以清償積欠的款項。為此，宜蘭分署23日通知陳男說明相關資金流向並提出清償方案。

不過陳男在說明時，否認他是該公司的實際負責人，同時對相關資金流向亦無法提出合理說明，也同時拒絕欠款提出可行之清償方案。

行政執行官在23日訊問後，認為陳男符合管收之要件，且有管收之必要性，當場將陳男留置，並向台灣宜蘭地方法院聲請管收。

經宜蘭地院的法官審理後，法官認定陳男為該工程公司實際負責人，且符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，裁定准予管收。

宜蘭分署呼籲公司負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，甚至將財產移轉予他人名下，刻意規避執行，否則執行機關將依法採取強制措施，以彰顯公權力及確保國家之債權，俾維法治。