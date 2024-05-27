桃園市大溪區福安國小附設幼稚園2017年設立，市議員陳治文會勘教學環境，竟發現廁所僅使用簡單隔板蓋在走廊上，幼童如廁空間狹小也難免引發窺視及環境衛生問題。教育局坦言該處規畫設計確實不妥，已請學校儘速提報幼兒園設施設備改善申請計畫，將給予經費補助改善。

陳治文表示，福安國小附幼廁所蓋在走廊上，會勘發現整體環境對幼兒非常不友善，不僅離教室近，難免產生氣味與地板潮溼，幼童可能產生跌倒危險，且廁所僅用隔板隔間空間狹小，幼兒如廁時容易引來其他幼兒觀看，質疑當初學校提報此規畫時，教育局為何核准興建如此離譜的設施設計，要求教育局將此案列為優先改善。

福安國小校長蒙大慶表示，學校附設幼稚園在2017年前設立，招收2至5歲幼兒目前有52人，因為幼稚園學童年紀小，考量廁所不能離教室太遠，在符合法規前提下盤點空間，礙於經費也有限，才將廁所以簡單隔間蓋在後走廊。觀察隔板的高度，幼童不至於會互相偷窺，但發現在轉身時或是穿褲子時空間不足，建築師也有建議，可朝廁所外推，或是地板架高讓通風及排水更好，會再仔細研議改善整體如廁環境。

教育局副局長賴銀奎指出，福安國小設立附設幼稚園，是以既有教室後方空間增設廁所，平日幼童從前走廊進出較不會行經，且該處設有窗戶、除溼機等相關設備，經會勘環境的確需要改善，已請校方盡速請建築師評估後，提出具體需求，得以向教育局申請經費補助調整。