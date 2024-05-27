苗栗縣滑輪溜冰優秀運動員張宣霈、涂舒婷、鍾侑庭，順利入選國家代表隊，苗栗縣體會滑輪溜冰委員會總幹事的王建國也獲選為國家隊代表隊教練，他們將在9月代表台灣，前往義大利參加世界盃全項目滑輪溜冰錦標賽。縣長鍾東錦、議長李文斌27日接見表揚，並將補助此次出國參賽經費，以鼓勵他們繼續努力，為苗栗也為國家爭取更高榮耀。

苗栗滑輪溜冰在鍾東錦、身兼苗栗縣體育會理事長的李文斌，以及苗栗縣滑輪溜冰委員會主任委員、副議長張淑芬積極推動與協助之下，縣內體育界喜訊不斷。

近日張宣霈、涂舒婷、鍾侑庭，在全國眾多菁英中脫穎而出，順利入選國家代表隊，並將在9月2至21日代表台灣前往義大利，參加2024世界盃全項目滑輪溜冰錦標賽。與此同時，縣內滑輪溜冰競速教練，同時身兼苗栗縣體會滑輪溜冰委員會總幹事的王建國教練也獲選為國家隊代表隊教練。

王建國說，入選國家代表隊的選手張宣霈去年在義大利舉辦的世界盃獲得銀牌，只差零點多秒就可奪金，今年再度出征，值得期待，另2位選手鍾侑庭、涂舒婷也都是實力強勁，他對這3位選手的參賽深具信心。

鍾東錦、李文斌、張淑芬與苗栗市長余文忠，今天在縣議會接見張宣霈、涂舒婷、鍾侑庭3位傑出選手及王建國，為他們的優異表現舉行隆重的表揚儀式。

鍾東錦指出，按照縣府目前的補助規定，亞洲補助1萬元、歐美2萬元，編的不多，這3位選手連同教練每人補助2萬元，希望在議會支持下，不論是體育、音樂等出國比賽的補助能夠提高，以減輕家長負擔，他主張亞洲提高補助1萬到3萬元，歐美提高2萬到5萬元，讓出國比賽選手更有動力，為苗栗爭光，讓世界看見台灣。

李文斌指出，近幾年苗縣滑輪溜冰運動的成績有目共睹，感謝教練的付出和辛勞，訓練出傑出的選手，苗縣的體育在縣長鍾東錦與他和副議長張淑芬共同努力下屢創佳績，同時感謝企業的贊助，相信不久將來苗縣一定會回復體育大縣的榮耀。