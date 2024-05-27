俄羅斯半導體設備突破西方制裁！？俄國工業和貿易部副部長史帕克（Vasily Shpak）日前透露，該國首台國產曝光機（晶片製造設備）已經製造完成，正在進行測試，該機台可生產350奈米晶片。

據俄羅斯塔斯社報導稱，史帕克日前出席CIPR 2024會議時表示，俄國研發的首台曝光機已經製造完成，並正在澤列諾格勒（Zelenograd）進行測試中，該設備可確保生產350奈米晶片。

儘管350奈米是一種非常成熟的製程，但仍可滿足部分汽車、能源和通訊產業的晶片需求。

早在2023年，史帕克接受媒體採訪時曾提到，2024年俄羅斯將開始生產350奈米曝光機，2026年啟動用於生產130奈米製程晶片的曝光機。

俄國決定開發350奈米到65奈米曝光機的原因在於，這些成熟製程晶片多用於微控制器、電力電子、電信電路、汽車電子等，相關應用占據60%的市場版圖，由於各國需求量很大，維持10年不成問題。

當被問到可能遭遇的阻力時，史帕克說，「我不想抱怨，所有的問題都不是問題，最重要的是，我們擁有哪些機會，以及所設定的目標。」

若俄國首台曝光機問世消息屬實，意味著俄羅斯將成為繼美國、荷蘭、日本、中國後，第五個擁有曝光技術的國家。