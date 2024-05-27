大東電成立於1962年，主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，佔營收比重高達85.7％，旗下產品皆獲得中央標準局和UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證，範圍涵蓋各個主要國家，深受台電與國際能源大廠的肯定。

電線電纜屬於國家級建設，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程。而認證制度為拾級而上，從低壓25kV至特高壓345kV資格大約需要10年，且電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家合格廠商，屬寡占市場。

大東電2001年和2015年分別取得台電161kV、345kV資格，距今已完成超過48條電纜線路及78座變電所，施作實績串連整座台灣，超過1.5萬公里；此外，大東電也是國內最大橡膠電纜廠，長年居市場領導地位，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。受惠能源轉型，在政府及民間雙引擎帶動下，大東電2023年營收達42.2億元，年成長率8.21％，毛利率15.3％，稅後淨利4.1億元，每股盈餘6.77元，表現居同業之冠。

董事長林志明表示，大東電所承攬的工程完全無事故發生，且公司具有快速因應產業變化的敏銳度，於2019年導入自動化及智慧化，提升生產效率；2022年優化製程、投資345kV新產線，順利承攬國家能源轉型需求。

大東電目前訂單能見度達2026年，在手金額突破百億，隨345kV新產線於今年第4季啟用，預計將大幅提升整體產能與毛利，創造規模經濟效益。