聯發科（2454）於今日股東常會上，董事會與經營團隊傳達對未來業務發展的信心和決心。董事長蔡明介表示，憑藉在運算、多媒體和通訊連網三大核心技術的整合實力，加上台積電等夥伴的先進製程支援，以及頂尖的晶片封裝能力，達到出色的性能、功耗和面積表現，累積現今於行動運算和通訊產業的領先地位；展望未來，5G／6G通訊、人工智慧及車用電子將是重點發展領域。

執行長蔡力行更透露，預期2024年全年業務將較2023年有顯著增長，對未來三到五年的表現也充滿信心；除持續投資5G旗艦手機晶片之外，公司在車用、應用特定積體電路（ASIC）和Arm架構處理器等新興應用領域也有長足進展。

為達成長期發展目標，聯發科股東會做出兩項重大決議。首先，通過限制員工權利新股發行，意在連結股東價值、聚焦成長策略，並提高全球人才競爭力和激勵關鍵人才，確保員工和股東利益一致。

此外，新任一名獨立董事張耀文教授，為臺灣大學電機資訊學院院長，在半導體學界頗有聲望。聯發科技高度重視董事會多元化政策，透過增聘張教授，董事會將由8位成員組成，其中4位為獨立董事，獨立董事比例達50％，有利為公司帶來更多元化的專業觀點，助益永續經營。

對業務前景充滿信心、展現成長決心，聯發科藉由通過限制員工權利新股發行、擴大董事會多元化等具體作為，化無形決心為有形的行動。