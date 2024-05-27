全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）27日召開2024年股東常會，由董事長林佑穎主持，會中通過超過票面金額發行股票所得溢價的資本公積中，辦理轉增資發行新股，每股將配發0.5元股票股利。

岱宇2023年度合併營收77.86億元，每股純損0.88元。岱宇表示，2023年上半年仍受高成本庫存去化影響，拖累整體獲利表現。不過，隨著集團利用全球家用健身器材市場庫存調整的期間，持續開發符合市場需求的新產品，帶動整體營運下半年逐漸回到成長軌道。

岱宇全體股東出席率達54.6％，會中承認 2023年度營業報告書、財務報表案與2023年度虧損撥補案。

此外，集團為擴大營運規模與健全財務結構，股東會中通過將超過票面金額發行股票所得溢價的資本公積中，辦理轉增資發行新股，每股配發0.5元股票股利。

展望2024年營運，岱宇除持續深耕家用健身器材市場，亦將開始積極拓展商用健身器材市場，目標客戶將以小型健身房、健身教室等為主，而集團旗下Spirit品牌主打中、高階市場，產品涵蓋有氧健身器材與重量訓練器材，近期推出全新1000系列產品，以期增加集團在商用健身器材市場的競爭力，進一步帶動集團商用健身器材占營收的比重。

此外，岱宇於台中大甲的電動輔助自行車（電輔車）新廠，2024年5月啟用量產，該廠目前建置兩條組裝產線，以滿足集團自有品牌生產與代組裝業務。

大甲廠2024年除電輔車代組裝業務獲得歐美客戶新訂單外，自有品牌「CIKADA」電輔車，亦將開始於歐美地區進行第一波銷售，集團將運用自身在歐美地區擁有眾多銷售通路夥伴的優勢，大力推廣電輔車產品，預期2024年將為集團電輔車業務的成長元年。