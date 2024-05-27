遠傳電信已於2024年4月22日起逐步關閉低用量及有重複涵蓋的3G基地台，預計於6月30日前全面關閉完成。NCC於27日舉辦「3G語音網路關閉記者會」，遠傳總經理井琪受邀出席，提醒消費者儘速進行手機體檢，升級為4G語音（VoLTE）手機，確保通話服務不中斷。

遠傳電信總經理井琪表示，3G網路使得行動通訊從語音與文字，邁向影音多媒體與數據傳輸，遠傳於2003年4月30日撥通台灣第一通3G影像電話，而智慧型手機普及之初，各種消費端的行動通訊應用也是仰賴3G網路，3G見證了台灣社會的變遷和進步。然而3G網路已無法滿足現今對於網路韌性和日新月異的智慧應用的需求，它的退場，給予遠傳電信為消費者創造更多元的服務與應用的契機。

世界各國電信業者皆已陸續關閉3G網路，全力挹注於發展4G／5G，是國際指標電信業者的共識。關閉3G網路後，語音通話將以4G語音（VoLTE）替代，能有效節省基地台耗電、落實節能減碳，預估全年可節省約4萬5千噸碳排，相當於最高120個大安森林公園的減碳效果。

遠傳表示，透過4G語音（VoLTE）通話，可大幅縮短電話接通時間，不僅實現秒撥秒通，通話音質也更加清晰，並且不用因為語音通話而切換到3G，通話同時高速上網，更加穩定順暢，也大大提升手機續航力。除此之外，3G頻譜資源釋出，能夠提供全體用戶更優質且安全的4G／5G網路，加速智慧城市、物聯網、雲端運算等新興產業的發展，創造更多經濟效益。

遠傳在3G網路關閉的過程中，也做了充分的準備和安排，幫助用戶順利轉換到4G語音（VoLTE）或5G網路。目前仍使用3G手機或不支援VoLTE語音的4G手機且符合特定資格的精選用戶，即日起到遠傳門市進行免費之4G語音手機檢測，檢測就送「全聯禮券200元」來店好禮。

遠 傳也提供多元換機優惠，續約指定專案月付149元起享1Mbps輕速吃到飽，還可0元起帶走VoLTE手機，符合特定資格的精選用戶申辦成功加碼送「全聯禮券300元」申辦禮。除了續約方案外，遠傳也提供銀髮族群愛用的按鍵式、大螢幕VoLTE手機空機價優惠，包括Inhon F35、Inhon GT39按鍵式手機，以及OPPO、小米、三星、Apple等多品牌智慧型空機，最低只要1,699元就可輕鬆升級VoLTE手機。

除了換機優惠外，持3G手機或不支援4G語音（VoLTE）的4G手機來門市回收，續約或購買空機，可享現折500元優惠，任選機款皆可折抵，相當於按鍵式Inhon手機不用1,200元就可帶回家。此外，遠傳也提供預付型用戶加碼優惠，符合活動資格用戶，來店檢測手機送衛生紙一串，換機成功再送300元通話金；針對部分老舊不支援4G語音（VoLTE）SIM卡的預付卡客戶，不僅可免費換卡，換卡成功再送全家衛生紙及100元購物金。

遠傳於官網設置了3G關閉資訊專區（https：／／fetnet.tw／2Z4LZy0R2D），用戶可查詢自己或家人的手機是否支援4G語音（VoLTE），此專區亦提供支援4G語音（VoLTE）的手機型號查詢與開通設定教學。不熟悉網路操作的用戶，可以直接至門市由專人協助檢測。

遠傳體貼偏鄉用戶前往門市需要較多時間，於北中南特地定區域舉辦偏鄉在地手機健檢服務。4月底領先業界於桃園市復興區區公所舉辦「讓愛遠傳3G手機健檢活動」，現場除專人協助在地民眾進行VoLTE手機檢測、3G換卡換機服務，並提供專人手機教學。遠傳也預計在5月31日及6月6日前往高雄六龜社福中心及南投信義鄉公所舉辦，在地用戶只要憑遠傳專函通知信，即可於活動現場免費領取衛生紙一串及洗衣球一包（數量有限送完為止），期能協助偏鄉3G用戶順利移轉，讓愛遠傳。