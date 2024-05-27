鼓鼓（呂思緯）25日出席2024hito流行音樂獎頒獎典禮，榮獲hito唱作歌手以及hito年度十大華語歌曲兩大獎項，26日立刻現身「我們沒有忘記這個活動」台北粉絲見面會，與150名粉絲互動玩遊戲。鼓鼓表示：「這個活動因為疫情延期4年到現在才辦，就像真的進入《蟲洞》回到上一張專輯，那時候專輯製作完遇到疫情很可惜，很多活動都沒辦成，我後來也去了《全明星運動會》、再唱了北流演唱會，要去高流但遇到疫情，所以很可惜，沒想到一延就4年。」

見面會一開始，鼓鼓帥氣現身演唱第一首歌曲〈超展開〉，吸引粉絲們尖叫聲不斷，再進入遊戲環節前，他與大家分享這4年超展開的改變，他表示：「這幾年改變最多，是進入人生下一個階段，求婚很難，也是很重要的決定，我想在演唱會做這件事，是把大家當成家人了。」他感性的對話，讓粉絲們都相當感動。

鼓鼓26日出席台北粉絲見面會。（相信音樂提供）

接下來便進入大家最期待的遊戲環節，第一個遊戲是「音樂超展開：比手畫腳猜歌名」，粉絲們兩人一組讓鼓鼓猜歌名，贏的組別，贏得鼓鼓獨家自拍限動一則。主持人小奕還特別提示「都是鼓鼓的歌曲」，大家使出渾身解數來讓鼓鼓猜，這時歌迷抽中「當我變成我們」題目，沒想到男歌迷急中生智，立刻拿出戒指來求婚，而且在主持人拷問下，還得知對方未婚，沒想到第一次求婚就獻給鼓鼓了。而短暫遊戲後，鼓鼓也演唱第二首歌〈他一定喜歡你〉，全場跟著一起比起手勢舞大合唱，氣氛瞬間嗨爆整個現場。

而第二個互動遊戲則是「聽到請回答：二選一」，總共抽10組、共20位粉絲上台同歡。大家站成一直線，鼓鼓依照關鍵字做出動作，讓歌迷選擇A或B，贏家可以獲得鼓鼓獨家錄製mornig call一則，鼓鼓抽到NewJeans題目時，他立刻小秀一小段〈OMG〉舞蹈，答案也立刻呼之欲出，出奇不意的表演讓歌迷驚呼。有趣的是，鼓鼓還抽中秉治生氣或鼓鼓生氣的二選一題，他也戲精上身，學秉治甩眼鏡丟三樓，立刻引起全場哄堂大笑，玩完遊戲後，鼓鼓也熱情獻唱〈聽到請回答〉。

遊戲尾聲，來到最後一個環節「簽收你的心：完成歌迷心願時間」，鼓鼓也抽起歌迷的心願卡來實現大家的願望，沒想到他抽中一張心願卡，上面寫著希望他跳最近網路上非常火紅的洗腦神曲〈晚安大小姐〉，寵粉的他現場也小跳了一小段，並承諾歌迷會錄影片在社群上，並熱力演唱〈繽紛了每一天〉。離場的時候，鼓鼓更化身為人形立牌加碼跟每一位歌迷合照，送上代言的德國小甘菊伴手禮，簡直就是一場福利滿滿的歌迷會，為這次活動畫下圓滿的句點。