瑪利亞基金會攜手知名電商平台「VANNISE溫倪詩」讓心智障礙的學員們自己當直播主銷售「瑪利亞快樂襪」，開播短短10分鐘吸粉破5000人，更狂銷1000多雙快樂襪，進帳近30萬元；瑪利亞青年湘姿開心表示，做夢都沒想過竟然成為直播主，產品狂賣，結單時真的以為在做夢。
瑪利亞基金會為了協助身心障礙朋友自立，勇於表達自我，並和社會接軌，近期為他們規畫直播課程，知名電商平台「VANNISE溫倪詩」特地撥出公益時段，邀請身心障礙者上直播節目，讓他們有機會將所學到的直播課程運用在真正的直播平台上，日前更抽出10分鐘的時間讓心智障礙青年當直播主推銷自己的快樂襪。
「VANNISE溫倪詩」創辦人Bennise重視服務品質，常常把生活的日常帶進直播裡，也會和粉絲一起聊聊日常生活的甘苦，獲得不少粉絲的信賴，她善用平台的影響力，號召粉絲一起做公益，3年來為瑪利亞快樂襪帶來不少佳績，已賣出近萬雙襪子，累計金額高達250萬。
這次Bennise也特地在自己的直播時段抽出10分鐘的時間讓瑪利亞青年當直播主推銷自己的快樂襪，且讓他們有機會表達自我，尤其近期瑪利亞快樂襪和春水堂合作，由心智障礙青年將自己的畫作設計成珍奶襪，這款聯名商品在直播時段中也受到粉絲們的喜愛，「VANNISE溫倪詩」號召粉絲一起做公益，支持身心障礙者青年自立。
瑪利亞青年湘姿說做夢都沒想過竟然真的成為直播主，直播當天一開賣就在大哥哥大姊姊的助攻之下，賣出了1000多雙快樂襪，結單時真的以為在做夢！
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