國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介27日偕台南市議會國民黨團舉行「無格總統、政治騙徒」記者會，痛批賴清德總統搞雙標。（洪榮志攝）

國會改革法案引爆朝野對立，大批群眾也包圍立法院，賴清德總統26日在台南表示，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介27日偕議會國民黨團痛批賴搞雙標，除重申國會改革5法都是民進黨當年提出的法案，如今卻髮夾彎推翻當年的提案，還舉2014年時任台南市長的賴清德與當時議長賴美惠聯手，30分鐘火速包裹表決通過700多億元總預算時，何來程序正義？

謝龍介與國民黨團今天舉行「無格總統、政治騙徒」記者會，黨團議員許至椿、蔡育輝、王家貞、林燕祝、盧崑福、曾培雅、林美燕、蔡宗豪等人都出席，並強調國會改革亂象，讓藍軍的支持者非常憤怒，基層聲音如海水般湧入各議員服務處，紛紛要求藍軍硬起來。

謝龍介表示，他與藍白所有立委為了國會改革5法全力在立法院衝刺，當年民進黨立委柯建銘要求時任總統的馬英九到立法院進行國情報告、立委林佳龍要求訂定藐視國會法案、立法院調查權等，都是當年柯建銘等人的提案。

豈料賴清德擔任總統，全都髮夾彎，昨是今非。謝龍介認為，國民黨為何要堅持推動國會改革5法？因為在民進黨執政下，監察院形同虛設，民進黨政務官被彈劾，全都被否決，只要有綠色黨證保證沒事，這就是民進黨所謂的愛台灣？民進黨阻攔國會改革是在怕甚麼？難道要民進黨官員不貪汙、不官商勾結有這麼難嗎？

蔡育輝也播放影片指出，2014年10月9日賴清德擔任台南市長時，台南市議會10秒通過1項預算，700多億元預算包裹表決，短短30分鐘就過關，完全沒有程序正義，寫下中華民國地方制度史上最黑暗的一天。賴清德總統如此重視程序正義，當年可曾對違反程序正義的包裹表決預算提出任何批評？

盧崑福說，當年他代表國民黨團固守議會，怎知民進黨議員甲動28人架住他1人，短短30分鐘就通700多億元的年度總預算，民進黨最會玩多數霸凌，賴清德更是說一套做一套，請年輕人不要被騙了，大家不想知道疫苗為何被封存30年嗎？珍愛台灣就要支持國會改革。

王家貞指出，台南市是賴清德的起家厝，但賴清德在台南做了多少違反民主法治、程序正義的事？現在賴總統要求多尊重少數，想想他當年在台南何曾尊重過少數？

蔡宗豪認為，國會改革是為了抓弊，民進黨怕甚麼？台南力暘能源小二甲弊案，中央及地方官員都在說謊，如果國會有調查權，民進黨還敢這樣貪汙嗎？這些都是人民的血汗錢，請民進黨不要雙標，也相信年輕人是理性的、有判斷能力的，大家都會支持國會改革。

許至椿說，民進黨昨是今非大家心中都有一把尺，賴清德當了總統就雙標，當年林佳龍說沒有國會調查權，立法院就像沒有牙齒的老虎，現在民進黨反對甚麼？民進黨執政後黑箱作業官商勾結，無人監督，黨團支持國會改革，請民進黨不要口是心非，不要造謠扭曲事實。