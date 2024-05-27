半導體個股也不落人後，股王信驊(5274)盤中股價一度攻抵3990元，終場亦上漲3.65%，以3830元作收，盤中一度漲停的聯發科(2454)雖然以1285元收盤，但漲幅亦有7.53%，鴻準(2354)、盟立(2464)、樺晟(3202)、巨有科技(8227)、普安(2495)、德晉(3466)、勤誠(8210)、東捷(8064)、友通(2397)、普安(2495)、中櫃(2613)、聯鈞(3450)、鈦昇(8027)、凌通(4952)、芯鼎(6695)、一詮(2486)、堡達(3537)、大銀微系統(4576)、中光電(5371)、台驊投控(2636)、昆盈(2365)、萬在(4543)、廣明(6188)及勝品(6556)以漲停作收，搭配傳產股的電機類股轉強，航運類股收高，推升台股指數不僅盤中攻抵21871.34點，收盤亦再創新高，終場加權股價指數21803.77點，上漲238.43點，成交量為4881.59億元；OTC指數為256.84點，上漲2.23點，成交量為1263.35億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲4.02%，其次是航運類股及電腦設備類股，分別上漲2.8%及2.29%；表現較差者為玻璃類股、橡膠類股及水泥類股，其中玻璃類股下跌1.03%，橡膠類股與水泥類股均下跌0.68%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲2.47%，表現最差為文創類股、下跌2.05%。

就技術面來看，今天台股在美國科技股及費城半導體指數收高帶動下，指數開高收高，終場上漲238.43點，以21803.77點作收，再創收盤指數新高，雖然上週因美股拉回及大陸在台灣海域軍演，台股指數漲多拉回，但今天台股指數再度刷新歷史新高，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股2024年5月15日帶量長紅K棒，屬於型態突破轉強，未來21000成重要支撐位置，未跌破前都是強勢，短線新台幣走勢和外資加碼力道是本波指數的重要觀察。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，從上周公布的NVIDIA財報及展望，驗證AI趨勢持續樂觀發展中，帶動美股科技股再度走高，也進一步吸引資金回流台股，推升周一大盤表現。目前整體AI晶片仍供不應求中，隨AI應用擴大，除有助企業持續提升資本支出外，未來亦將帶動AI PC、AI手機、及其他相關軟硬體及零組件之發展及需求，加上Computex 2024即將在下周登場，後續又有蘋果WWDC大會召開，預估使電子股重回盤面多頭主流，可持續留意相關受惠概念題材。

鄭文賢表示，目前輪動產業以AI伺服器和CPO光通訊族群為主，其它包括AI PC、IC設計、機器人概念和半導體設備等；熱門次產業輪動則有航運股、營建和觀光等。