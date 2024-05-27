台南市安平區某托嬰中心被控虐童，市府社會局24日依兒權法勒令停辦3個月後，20多名家長及業者往市議會陳情，指先前的檢舉內容並非事實，造成業者及家長很大的困擾。（洪榮志攝）

台南市安平區某托嬰中心被控虐童案出現羅生門！市府社會局稽查發現有4名托育人員涉嫌不當照顧，24日依兒權法各裁罰6萬元，還勒令停辦3個月後，市議員李啟維27日陪同20多名家長及業者向市長黃偉哲遞交陳情書，指先前的檢舉內容並非事實，造成業者及家長很大的困擾；黃偉哲允諾後續會再調查，了解事實真相。

不過，社會局強調，該局派員調閱該托嬰中心的監視錄影帶後，發現托嬰中心長期以來不當照顧的情況頗為嚴重，並非只有議員質詢提到的餵奶拍背下手太重及幼童出現尿布疹等問題，因此才會依兒權法裁罰4名托育人員，以及處分托嬰中心停辦3個月。

自稱是影片中孩子被拍背的爸爸表示，他們有去看過影片，覺得托育人員拍背算是OK的，屬合理的範圍；小孩子也被養得白白胖胖的，並沒有什麼不當的地方。就他個人來說，也沒有覺得托嬰中心停辦後，他的孩子沒有地方安置，純粹是因為社會局連調查都沒有調查完，就直接處分停業，造成其他家長及業者的困擾，他們出面是為了替業者、家長抱屈。

另名媽媽也說，她是看到新聞才知道自己孩子的屁股照片被拿出來質詢，但孩子紅屁股的原因是腸胃炎造成的，並非托嬰中心照顧不當所致，她都有就醫紀錄；議員沒有查證屬實就拿出來質詢，對孩子、家長都是傷害。由於孩子在該中心托育已將近1年，如今托嬰中心被裁罰停辦，孩子要再換一個地方安置，造成他們很大的困擾。

林燕祝強調，她是接獲托嬰中心13名家長聯名陳情，指控該中心有不當照顧幼童情事，經查證屬實，才在議會提出質詢，要求市府社會局介入處理。