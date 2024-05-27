ECCO「BIOM 2.1 X COUNTRY 健步 2.1 越野」，午夜藍7980元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO「SOFT 7柔酷7」，黑色6980元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

隨梅雨季來臨，無論是通勤族或戶外運動愛好者，都需配備一雙好看又好搭的防水鞋以滿足日常所需。丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO於梅雨季貼心獻上多系列應用GORE-TEX防水科技的鞋款，提供晴雨兩用、乾爽又透氣的舒適體驗。

ECCO「GRUUV 樂步」系列標榜採用領先業界的「FLUIDFORM™一體成型注塑科技」，將PU中底和橡膠外底鑲嵌密合，長時間行走更省力，獨創「溝槽式」鞋底更能夠雙向彎曲及延展，貼合足部且輕彈靈活，在不同材質的地面上都能輕鬆移動。此外，鞋款搭載GORE-TEX防水科技和防風技術，不只外型簡約有質感，更能因應梅雨季天氣不穩的氣候，確保在任何場合中雙足都能保持乾爽舒適。

「BIOM 2.1 X COUNTRY 健步 2.1 越野」多功能越野跑鞋，搭載獨家BIOM® NATURAL MOTION®自然律動科技，結合生物力學與足部動態數據，幫助雙腳以更自然的方式運動，短程的山徑野跑和其他越野活動都相當適合，同時具有速度、舒適性和高機能；此外，全系列採用EPR＋升級版橡膠製作外底，能增加 40％ 抓地力，賦予多向牽引力和穩定性。

「SOFT 7 柔酷7」採用ECCO自產柔韌牛皮製成，質感輕盈柔軟，應用GORE-TEX防水科技讓你無論晴雨都能率性慢步街頭。覆蓋皮革的可拆式鞋墊搭載ECFS™技術，不僅更加舒適透氣，還可依個人喜好調整鞋內空間。