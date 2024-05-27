大葉大學空設系學生黃朝瑞（左起）、黃轍諺、邱家凱在長榮航空ESG永續創新設計競賽囊括3個獎項。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

長榮航空舉辦ESG永續創新設計競賽，鼓勵學生以廢棄貨櫃等回收材料做為設計素材，轉化為新的空間使用，大葉大學空間設計學系二年級學生發想出多組作品參賽，有6組闖進決賽，黃轍諺、邱家凱、黃朝瑞3人抱回空間設計組金獎、銅獎、佳作3個獎項。

長榮航空推出「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，吸引26所大專院校、近600名選手參賽，大葉大學空間設計學系表現出色，其中黃轍諺以作品「書の森」榮獲空間設計組金獎，邱家凱以作品「自行車驛站」獲頒銅獎，黃朝瑞以作品「墓園」獲得佳作。

黃轍諺在空間設計學系講師紀彥竹指導下，他從貨櫃的形狀、不受地形限制的排列彈性開始思考，進而想到行動圖書館，因此設計出「書の森」。他說，廢棄貨櫃經過銲接與加裝書櫃，可以從圖書館向外延伸，形成小聚落，不只是人與人的知識共享，城市和鄉村之間的貨櫃也可以快速交換，促進城鄉知識交流，帶來城市紋理與農村紋理的融合。金獎獎品是不限航點的來回機票，他想到美國觀摩城市建築。

邱家凱、黃朝瑞2人在章順敏老師指導下，分別以「自行車驛站」、「墓園」獲銅獎及佳作，邱家凱將廢棄貨櫃改造為自行車騎士和行人的休憩亭，他認為，改造後的貨櫃可以沿著自行車道放置，除提供步行或騎行者休憩，也可以改善亂停車的問題。黃朝瑞說，他受到電影「阿凡達」啟發，思考人與自然如何共生和平衡，為毛小孩設計了「墓園」，地下是墳墓，地上是友善公園，希望透過這件作品讓更多人關注動物保育的社會議題。