高雄郭姓男子租下某大樓騎樓店面賣肉圓，疑似沒把廚房水槽排水軟管收好，害81歲林姓老翁經過時被絆倒，送醫治療1個月後宣告不治，郭男刑事部分遭判1年，案經上訴中。林翁家屬對郭男及大樓管委會求償526萬元，高雄地院認為，管委會依法無責，判水管設置人郭男需賠償446萬元，可上訴。

郭男在林園某社區大樓租下一樓店面賣肉圓，為了廚房洗手台、冰箱廢水排水問題，特地拉一條軟管延伸至店門口排水孔內，2020年12月3日晚間，郭男打烊後未將水管收好，害林男經過時被絆倒，整個人飛撲、撞擊肉圓店鐵捲門後倒地不起。

當時林男被目擊民眾協助扶起身，臉部初步止血後就自行回家休息，豈料隔天一早頭部突然劇痛，不久後失去心跳，送醫搶救一度恢復生命跡象，隔年1月因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭、冠狀動脈疾病身亡。

法醫研判，林男摔倒後大腦就發生對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹的軸突，導致隔天呼吸衰竭、心跳停止，最終因瀰漫性軸突損傷致死。

一、二審考量郭男自始至終都否認自己沒將餐飲設備收好，危害騎樓公眾安全，至今也未與家屬和解，不宜宣告緩刑，維持原判，案經上訴中。

林翁家屬認定郭男有過失，管委會管理失職，另對兩方求償526萬元。郭男喊冤，強調林翁患有高血壓及失眠症，服藥後會發生睡意、暈眩甚或視力模糊之副作用，監視器畫面中可見林翁發生意外前，進入大門時一度不慎跌倒，林翁的太太也坦承林翁出門前有吃藥，對於意外發生，林翁也該負部分責任。

郭男還反控房東不讓他埋設暗管，他才會使用明管排水，使用時更會加上磁磚或警告，於不使用時會盡量把系爭水管踏平，已經盡到提醒責任。至於無法和解，是林翁家屬開口向他要500萬元，他實在負擔不起，不是不願意和解。

法官認為，無證據顯示林男當時服藥後外出，林翁當晚意識清楚，跌倒前之步伐、步態及身體姿勢均為正常，無服用藥物後精神恍惚等情形行為恍惚。由於事故騎樓為郭男房東專有，與公寓大廈管理條例無關，管委會無強制力。因水管為郭男所設置，僅郭男須負賠償責任，判郭男要賠償林翁家屬446萬元，可上訴。