尖點今天舉行股東會，電子產業受到全球經濟趨緩的影響，終端需求不如預期，導致整體產業鏈進行庫存調整，尖點112年合併營業收入為27.5億元，年減22%，受到中國區盈餘匯回增列一次性所得稅費用影響，稅後淨損為0.36億元，每股淨損為0.25元。

尖點第1季淨利歸屬於母公司業主為2100萬元，較上季減少42.3%，年增36.4%，每股盈餘為0.15元，累計前4月合併營收為10.16億元，年增26%。

尖點表示，第2季營運預期將較第1季出現兩位數成長，且第1季影響獲利負面因素將可趨緩下，預期獲利增長幅度可優於第1季，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定，公司將持續配合客戶及產品趨勢，在AI伺服器、高速運算、車用電子等應用產品，提出符合品質及性能需求的鑽針與鑽孔解決方案，隨著產業景氣緩步回升，營運亦呈現穩定增長，期許今年營收與獲利皆能較去年成長。

為滿足終端客戶對於分散生產地點之要求，尖點於112年在泰國註冊成立尖點科技(泰國)股份有限公司，今年進行廠房建置作業，預計在114年開始投產。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為林序庭、林若萍、宏誠創業投資(股)公司代表人陳映蓉、萬承國際開發(股)公司代表人李文進；獨立董事為陳春葉、陳一飛、許精輝、許兆慶。

尖點表示，本屆新選任宏誠創業投資股份有限公司代表人陳映蓉擔任本公司董事，讓本屆公司董事會成員中，女性董事超過1/3，提升公司董事會組成成員之多元性，精進推動公司治理更上層樓，董事會也推舉林序庭續任本公司董事長職務，帶領本屆董事會，繼續推動公司營運成長。