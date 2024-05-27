陳立惇表示，受半導體產業庫存調整影響，2023年全球光罩營收衰退1％，但台灣光罩本業營收39.85億元、仍成長2.52％。集團合併營收71.99億元、年減6.99％，主因與成熟應用相關較深的半導體子公司營運較辛苦、營收明顯衰退所致。

展望2024年，陳立惇表示上半年市況仍弱，但台灣光罩營收仍維持成長。隨著機台逐步到位、90～40奈光罩產能陸續開出，加上客戶加速導入12吋40/55/65奈米等高階光罩產品，配合下半年市場需求逐步復甦，看好本業營運可望逐季好轉。

陳立惇指出，公司的40奈米光罩本月已通過國際客戶認證、預計第三季量產，後續還有2家客戶驗證中。整體而言，今年整體光罩產能將增加1成，其中高階12吋光罩營收貢獻去年約29％，今年有望提升至35％、目標2年內突破50％，帶動毛利率提升。

台灣光罩財務長暨發言人楊貽婷指出，首季本業虧損0.15億元，主因補提員工分紅導致營業費用率增加5％，若排除此因素本業仍獲利7～8千萬元。隨著台灣光罩本業表現持續提升，且無上述一次性因素影響，第二季本業獲利將優於首季。

轉投資子公司方面，陳立惇表示6家主要子公司今年展望亦轉佳，有助提升集團整體表現。其中去年營運較辛苦的2家，將分別新增電源相關應用產品、導入NAND Flash堆疊封裝，隨著策略轉型、增加新業務應用效益顯現，整體營運均可望好轉。

而生產能源電池的百樂千翔能源，則轉型投入電池櫃等儲能設備、正進行驗證中，下半年有望貢獻營收，工業用氫氣體能源亦可望於下半年量產，今年有機會接近損平。代工隱形眼鏡的昱嘉已取得認證，2個日本及1個歐美客戶均已進入量產，預期第四季可達損平。

至於經營3D列印的數可，陳立惇表示第四季將有較大專案認列，帶動今年營收成長、目標達損平，銷售記憶體相關品牌產品的閃點半導體，今年亦可望達近損平。散熱基板廠艾格生去年營運達成損平，今年首季雖因市況而轉弱，但第二季已恢復，今年營收可望持續向上。

對於近年造成稅後獲利表現波動較大的轉投資業務，陳立惇表示將進行整頓調整，對整體看法亦不悲觀，認為不會再明顯往下、拖累整體表現，力拚業內外獲利皆美。法人預期，台灣光罩今年本業營收可望成長20～30％，高階光罩貢獻增加可望帶動毛利率提升。