賴清德總統在就職演說時表示我國將競逐太空，而中央大學四年前成立國內第一個「太空科學與工程學系」，今年迎來首屆畢業生。太空系主任張起維表示，首屆畢業生無論在競賽、國際論壇、研究開發和未來深造上，表現均十分優異，將成為台灣太空尖兵！

中央大學太空系成立於2020年，為國內唯一以太空科學及太空工程為教學及研究目標之學系，前身是大氣系太空組，具深厚的太空科學基礎，首屆畢業生將為我國的太空產業帶來新的活力與氣象。

太空系畢業生周宜萱、龍潔和林楨翔積極參與台灣首次國際登月計畫，並參與台灣第一顆太空酬載-深太空輻射探測儀的研發。近年來立方衛星興起，太空系也以此為培育人才的主要方向，希望培養自主研發立方衛星任務的學生。龍潔表示，每一次的任務，都如同養分般滋潤，是非常寶貴的學習經驗。

立志作為太空科學家的周徽徽，大學期間獲獎無數，曾是國家實驗研究院國家太空中心首度執行「太空事務青年選訓計畫」成員之一，未來將前往法國知名的國立高等航空航天學院深造。

其他學生也不遑多讓，張楚羚申請到倫敦大學學院（UCL）碩士班，張桓碩申請到美國密西根大學碩士班，其餘也多選擇在國內就讀研究所，首屆畢業生旗開得勝，表現相當亮眼！

張起維表示，目前正值太空產業起飛期，在這樣蓬勃的大環境下，首屆畢業生炙手可熱，將成為太空的新寵兒。中大畢業生在科學與工程的雙重教育下，多半具有主動探索能力，不但有人曾參與飛鼠號 IDEASSat、INSPIRESat-1、珍珠號PEARL等小型衛星任務，接下來也有機會參與國家級或國際性大型研究計畫，未來的發展可謂潛力無窮！