洪嘉聰表示，矽統過去20多年來沒有太多獲利，主要幾乎都靠持有聯電所獲的股利挹注，由於聯電是矽統最大股東，洪嘉聰強調，他為了承擔大股東責任而出任董事長，他並表示，未來矽統將朝三部曲帶動成長，包括先進行減資後再重新聚焦產品線、補強競爭力，最後是尋找互補性產品強化營運。

矽統2023年每股稅後純益0.76元，今年配發去年0.3元現金股利，加上現金減資，預計股東每股可拿到3.8元。矽統表示，現金減資是今年重點，主要由於公司股本太大，因此規劃先把股本減輕，保留適當現金在手上，明年會儘量提高股利配發。