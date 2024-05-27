明安2023年合併營收142.96億元，每股稅後純益0.50元，這是去年子公司明揚工安事件之後的首度股東常會，因此，並未對媒體開放。

根據明安總經理周益男表示，主持會議的董事長鄭錫潛對外界的友持與關心，表達感謝之意，希望大家在未來的日子裡，仍能持續給予明安集團更多的關 注與支持。

明安去年每股稅後純益雖然只有0.50元，但為了回饋股東更多紅利，特別從資本公積配派1.10元現金，加上盈餘分派，總共配發1.60元現金股息，並在股東常會獲得通過。

至於明安擬以發行新股為對價方式，與明揚國際公司，進行股份轉換案，股東常會經過討論之後，也一併通過，明揚普通股每1股換發明安新發行的普通股 0.54 股，由明安取得明揚百分之百股權，並支付股票對價予明揚的股東，該案的股份轉換基準日為113年9月30日。

明安董事長鄭錫潛向股東報告指出，依據市場供需狀況、產業環境，並考慮公司能力與發展，明安預測今年高爾夫球頭與球具的年銷售數量約1,100萬到1,200萬支，高爾夫球全年數量約740萬打。

他說，為了持續強化複合材料相關產品開發與應用技術，明安將以複合材料研製到生產製造一條龍，創造競爭優勢，為了降低風險衝突區域產能的依賴性，將持續提高越南生產基地比重與重要性。