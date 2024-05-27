高市議員白喬茵指出，右昌游泳池有學生去上游泳課，全班30人卻只能共同1台吹風機，原因是配電盤有狀況，因而造成學生感冒生病。（白喬茵提供）

高市議員白喬茵指出，右昌游泳池有學生去上游泳課，全班30人卻只能共同1台吹風機，原因是配電盤有狀況，因而造成學生感冒生病。（白喬茵提供）

啟用近40年的高市楠梓區右昌游泳池，設備老舊不堪，高市議員白喬茵接獲陳情指出，因為配電盤有狀況，1班30名學生去上游泳課，全班只能共用1台吹風機，造成多名學生因此感冒生病。市長陳其邁允諾，將今年度將投入經費修繕高耗能電力系統，保證吹頭髮不成問題。

白喬茵近日質詢時指出，高雄發展演唱會經濟有聲有色，部分大咖歌手在世運主場館開唱卻免收場租，高市議員白喬茵質疑，運發局的場館修繕費1年才946萬元，少得可憐，造成高雄許多場館無法進行維護。

白喬茵舉例指出，右昌游泳池有學生去上游泳課，全班30人卻只能共同1台吹風機，原因是配電盤有狀況，因而造成學生感冒生病。她痛批，市府犧牲是人民的權益，小朋友無法吹頭髮非常心酸，原本想說偷帶吹風機，但還是會遇到跳電問題，因此得從根本的電路系統更新改善。

對此，市長陳其邁強調，場館一般都要收費，但要視演唱會對高雄貢獻度評估是否收錢。至於右昌泳池問題，今年度將修繕高耗能電力系統，「未來吹頭髮不會有問題」，而去年也已投入經費修繕水管。