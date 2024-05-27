對許多人來說，分手很痛苦的事，但有些人個性使然，很可以好聚好散，理性結束一段感情，《搜狐網》點名3星座屬於能愛就認真愛、不愛了也不強求的類型，他們理智分手，不鑽牛角尖，也不做無謂的掙扎，該結束就絕不回頭。

▌射手座

射手比較理智，不管是生活還是愛情，都不會太過認真，免得自己輸得太慘，再加上他們很固執，決定分開了就不會輕易改變，個性十分瀟灑；他們對很多事情都看得開，不會鑽牛角尖，談戀愛也是如此，愛的時候盡全力去愛，分手時也不會懊悔，做無謂的掙扎，他們的愛情既好聚也好散，愛的時候深深愛，不愛的時候也不強求。

▌雙魚座

戀愛中的雙魚會給對方很多驚喜，毫不吝嗇付出自己所有的愛意，若是因為某些原因導致分手，他們也不撕破臉，會給自己和對方留下最後的尊嚴，誰都不說抱歉；雙魚不是一個認真的人，事事皆留有餘地，即便分手了，也不會和對方老死不相往來，他們的分手很體面，好聚好散，不會狼狽不堪。

▌巨蟹座

巨蟹因為不夠自信，常需要對方給予更多的溫暖，加上比較內向不會表達，感情很容易就變淡，因此心心相印是巨蟹愛情套餐裡必不可少的，其實他們非常佛系，講究一切隨緣，在感情中會盡力扮演好自己的角色，儘量不去約束對方，而如果這段感情變質了，也會很灑脫地選擇分手，他們既不會苦惱挽留，也不會糾纏不休，一切都是緣分，緣盡了自然就要散了。

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