台灣面臨少子化衝擊，各縣市都極力推動各項托育政策，希望替民眾打造敢生敢養的環境來搶救低迷的生育率。不過民進黨新北市議員周雅玲（28）今日於議會質詢時指出，新北市出生率在六都墊底，在全國也是倒數第2，但定點臨托的據點卻明顯不足，質疑社會局不夠積極；局長李美珍回應，會朝這方向努力。

周雅玲指出，打造友善助養環境是各縣市重要施政目標，其中在定點臨托部分也都積極拚擴點，高雄市在2018年首創定點臨托後，台北市也隨即跟進，目前分別在轄內有15及23個據點，而去年才開辦的桃園市也後來居上，目前共有27個據點為六督最高，就連今年才開辦的台中市都有4個據點，反觀新北市至今仍然停留在1個據點。

周雅玲批評，新北市社會局在去年5月開辦第一個定點臨托據點，並在10月的市政會議上宣告，今年將規畫擴大據點至林口、金山及其他新興人口區域，不過時隔1年，新北市的據點數仍然停留在1，就連出生率最高的彰化縣都已經在26個行政區達成25個據點，新北讓人懷疑「未來有想拚這樣的據點嗎？」

周雅玲認為，高雄市首創定點臨托之後，隨即在2020又推出24小時定點臨托，這樣的具體成效是各都各市爭相仿效的的政策，因為父母確實具體需求，即使金山、萬里到現在1個都沒有，何時要成立也不知道，但像是淡水新市鎮有很多年輕族群，可以優先擴增，再慢慢擴展到偏鄉地區去。

社會局長李美珍回應，新北市原本規畫是以臨托保母據點，目前已有500多個據點，但各縣市的做法確實有需要做，所以針對臨時托育會朝這方向去努力，預計今年再增設3個據點，也希望擴充把所有托育中心、友善社區都納入計畫，並盡快推出。