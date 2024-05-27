獲選今年奧斯卡最佳國際電影15強的電影《不丹沒有槍》，片中飾演年輕喇嘛的坦丁旺契克超酷帥，一身紅黃袈裟更是吸睛無數。讓人跌破眼鏡的是，坦丁旺契克的真實身分，其實是名震不丹的搖滾歌手，歌迷遍布整個喜馬拉雅山脈地區，受歡迎程度堪稱「不丹周杰倫」。

坦丁旺契克這次應導演巴沃邱寧多傑邀請演出男主角「塔西喇嘛」，首次斜槓演員拍電影，更為戲剃髮。片中坦丁旺契克因受師父指示下山尋槍，卻引發一連串有趣事件。其中1場他迷上電影《007量子危機》、仿效丹尼爾克雷格耍槍英姿的戲，可愛的演出深具魅力，成為全片一大亮點，也助電影勇奪瑞士、溫哥華、孟買等國際影展3座觀眾票選獎，並晉級奧斯卡15強。

坦丁旺契克（右）片中的師父，是真正的喇嘛格桑丘傑。（海鵬提供）

坦丁旺契克目前是不丹另類搖滾樂團「迷霧看台」主唱，該樂團是不丹第1個打破國界限制的現代樂團，除歌迷成員覆蓋了印度北部、尼波爾以及錫金等喜馬拉雅地區，在國際也有相當知名度，曾隨「迷霧看台」受邀前往19個國家巡演，吸粉無數。電影6月7日在台上映。